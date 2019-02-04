В Дніпрі через пожежу у кав’ярні постраждали дві жінки



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Внаслідок пожежі отримали опіки власниця кав’ярні та відвідувачка закладу Скріншот з відео

Пожежа сталася ввечері 3 лютого на Соборній площі

В Дніпрі дві жінки отримали опіки внаслідок пожежі у кав’ярні.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежа сталася ввечері 3 лютого на Соборній площі у приміщенні кав’ярні, яка розташована на першому поверсі 3-поверхового житлового будинку.

«До гасіння займання було залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Пожежу локалізовано о 19:17 та ліквідовано о 19:20», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок пожежі отримали опіки дві жінки: власниця кав’ярні, 1978 року народження, та відвідувачка закладу, 1985 року народження.

Постраждалих госпіталізовано до опікового відділення Дніпропетровської міської клінічної лікарні №2.

Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.