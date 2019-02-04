В Дніпрі через пожежу у кав’ярні постраждали дві жінки
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Пожежа сталася ввечері 3 лютого на Соборній площі
В Дніпрі дві жінки отримали опіки внаслідок пожежі у кав’ярні.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Пожежа сталася ввечері 3 лютого на Соборній площі у приміщенні кав’ярні, яка розташована на першому поверсі 3-поверхового житлового будинку.
«До гасіння займання було залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Пожежу локалізовано о 19:17 та ліквідовано о 19:20», - говориться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок пожежі отримали опіки дві жінки: власниця кав’ярні, 1978 року народження, та відвідувачка закладу, 1985 року народження.
Постраждалих госпіталізовано до опікового відділення Дніпропетровської міської клінічної лікарні №2.
Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.