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    В ДТП на Херсонщині загинули двоє дітей

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    ДТП на Херсонщині - В ДТП на Херсонщині загинули двоє дітей
    ДТП на Херсонщині

    Водій Mazda з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та врізався у вантажівку «МАЗ»

    На Херсонщині в результаті зіткнення автомобіля «Mazda-3» та вантажівкою «МАЗ» загинули двоє дітей.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.

    ДТП сталася близько 11 години ранку 8 серпня в районі 269 кілометра автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ.

    Попередньо встановлено, що водій «Mazda-3», рухаючись в напрямку м.Генічеськ, з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та здійснив наїзд на стоячий автомобіль «МАЗ». 

    «В результаті ДТП двоє малолітніх пасажирів легковика від отриманих травм загинули. Їхні батьки з тілесними ушкодженнями доставлені в лікарню», - заявили в поліції.

    Попередня правова кваліфікація події - ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

    Проводяться слідчі дії для встановлення усіх обставин аварії.

    Раніше повідомлялося, що в Києві на Старообухівській трасі в результаті зіткнення та загорання трьох автомобілів загинули троє людей.

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