В ДТП на Херсонщині загинули двоє дітей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ДТП на Херсонщині

Водій Mazda з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та врізався у вантажівку «МАЗ»

На Херсонщині в результаті зіткнення автомобіля «Mazda-3» та вантажівкою «МАЗ» загинули двоє дітей.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.

ДТП сталася близько 11 години ранку 8 серпня в районі 269 кілометра автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ.

Попередньо встановлено, що водій «Mazda-3», рухаючись в напрямку м.Генічеськ, з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу та здійснив наїзд на стоячий автомобіль «МАЗ».

«В результаті ДТП двоє малолітніх пасажирів легковика від отриманих травм загинули. Їхні батьки з тілесними ушкодженнями доставлені в лікарню», - заявили в поліції.

Попередня правова кваліфікація події - ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Проводяться слідчі дії для встановлення усіх обставин аварії.

Раніше повідомлялося, що в Києві на Старообухівській трасі в результаті зіткнення та загорання трьох автомобілів загинули троє людей.