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    В ДТП на Полтавщині загинула жінка, травмовані двоє дітей

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    ДТП на Полтавщині - В ДТП на Полтавщині загинула жінка, травмовані двоє дітей
    Фото: Відділ комунікації ГУ Нацполіції Полтавської області
    ДТП на Полтавщині

    Аварія сталася на автодорозі Київ - Харків біля села Олександрівка

    На Полтавщині в результаті загинула жінка та травмовано двох неповнолітніх дітей.

    Про це повідомляє Відділ комунікації ГУ Нацполіції Полтавської області.

    ДТП сталася 9 серпня близько 16:00 на автодорозі Київ - Харків біля села Олександрівка Пирятинського району.

    Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення автомобілів «Skoda» (під керуванням 79-річного чоловіка) та «ВАЗ Калина» (за кермом перебував 32-річний чоловік), які рухалися у попутному напрямку з Києва.

    Унаслідок зіткнення від отриманих тілесних ушкоджень на місці події загинула пасажир ВАЗу  - 30-річна мешканка Дніпропетровської області. Двоє неповнолітніх пасажирів віком 10 та 6 років із тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні.

    Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.

    Раніше повідомлялося, що в Києві на Старообухівській трасі в результаті зіткнення та загорання трьох автомобілів загинули троє людей.

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