В економіці РФ з’являється все більше ознак стагнації



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Споживання населення Росії зменшується, а потенціал росту експорту обмежений, - кажуть експерти

Російське видання «Коммерсантъ», цитуючи дослідження Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування (ЦМАКП) «Тринадцять тез про економіку», говорить про все більше ознак стагнації в економіці РФ.

Так в першому кварталі структура росту ВВП РФ не змінилася порівняно із останнім кварталом 2017 року. При цьому зменшилася роль споживання домогосподарств та виросла доля експорту. Однак експорт не може виступити драйвером зростання економіки на фоні санкції на експорт металів та обмеження на експорт нафти по угоді ОПЕК+.

Так само третій місяць підряд відбувається зменшення індексу PMI в промисловості, не зважаючи на позитивну оцінку динаміки промисловості від Росстату. Окрім того починається спостерігатися не лише стабілізація попиту на робочі місця, але і часткове зменшення попиту в липні 2018 року. Дані Росстату також фіксують збільшення обов’язкових виплат серед населення, що відбувається на фоні незначного росту реальних доходів.

Як наслідок, споживання населення не позначається на економічній активності. Також таке співвідношення значної кількості виплат і невеликого росту реальних доходів веде до зменшення заощаджень. На цьому фоні, як відзначили експерти ЦМАКП, населення РФ знову вдається до кредитів як це було в 2008-2009 і 2014-2016 роках, що також фіксує негативні тенденції в економіці. Разом ці всі фактори говорять про початок затяжної стагнації в економіці РФ.