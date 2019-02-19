В Еміратах презентували бронетранспортер Al-Wahash з українським бойовим модулем



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Al-Wahash був створений у співпраці «Укроборонпрому» та компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів

На міжнародній виставці IDEX-2019, яка проходить у місті Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати), представили результат співпраці «Укроборонпрому» і компанії з ОАЕ Calidus LLC - бронетранспортер Al-Wahash з бойовим модулем БМ-3 «Штурм». Про це повідомляє прес-служба державного концерну «Укроборонпром».

Наголошується, що український бойовий модуль «Штурм» встановлюється на БТР-3, який серійно виробляється на Київському бронетанковому заводі і який пройшов випробування на сході України.

«Завдяки сучасному цифровому комплексу з лазерним далекоміром, а також стабілізатору гармати, БМ-3 «Штурм» забезпечує високу точність вогню автоматичної 30-мм гармати, кулемета і автоматичного гранатомета, а також комплексу керованого озброєння «Бар'єр», - йдеться в повідомленні. Дальність ураження - 5 км, за будь-яких погодних умов і часу доби.

В «Укроборонпромі» відзначають, що Al-Wahash є одним з найбільш сучасних бронетранспортерів в своєму класі, який був створений шляхом об'єднання новітніх технологій від провідних виробників світового рівня.

18 лютого 2019 Calidus LLC і Державна компанія «Укрспецекспорт», що входить до складу ДК «Укроборонпром», підписали Меморандум про співпрацю. Зокрема, планується спільне виробництво БТР Al-Wahash з БМ «Штурм» і його просування на ринку ОАЕ та інших країн. Крім того, сторони планують розширення співпраці у втіленні програм модернізації бронетанкової і автомобільної техніки, озброєння, а також виготовлення нових зразків озброєння і військової техніки.