В Греції та Італії були арештовані більше 300 українських моряків - МЗС



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Знову два українських моряки потрапили в піратський полон

Торік було звільнено 64 українських моряків, у тому числі всіх, які були захоплені в полон сомалійськими піратами

Під арештом або під слідством в Італії наразі перебувають понад 150 українських моряків, ще 186 затримано у Греції, а двоє потрапили в піратський полон.

Про це заявив під час спілкування з журналістами директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

«На жаль, останнім часом почастішали випадки, коли наші моряки потрапляють у піратський полон, коли наших моряків використовують для перевезення нелегалів, контрабанди тощо. Кількість наших моряків, які є заарештованими, затриманими або вже отримали вироки, є дуже високою – це більш як 150 осіб в Італії, 186 осіб у Греції. В інших країнах не так багато, але теж є», - сказав Погорельцев.

Він поінформував, що торік було звільнено 64 українських моряків, у тому числі всіх, які були захоплені в полон сомалійськими піратами.

«Був момент, коли в полоні сомалійських або інших піратів не було жодного громадянина України. Зараз ситуація, на жаль, змінилася – вже знову два наших моряки потрапили в піратський полон», - повідомив представник МЗС.

Раніше повідомлялося, що двоє українських моряків-членів екіпажів суден Ark tze та Anuket Amber були визволені з полону.

Джерело: Укрінформ