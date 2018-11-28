В Грузії стартував другий тур виборів президента



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У першому турі жоден із кандидатів в президенти Грузії не набрав 50% голосів

У середу, 28 листопада, в Грузії проходить другий тур президентських виборів.

Про це повідомляє AFP.

У першому турі, який відбувся 28 жовтня, жоден із кандидатів не набрав 50% голосів.

Саломе Зурабішвілі, яку підтримує «Грузинська мрія», отримала 38,64% голосів виборців, а кандидат від об'єднаної опозиції «Сила в єдності» Грігол Вашадзе - 37,73%.

За найвищу державну посаду змагалися 25 осіб – найбільше число з усіх семи президентських виборів у Грузії, починаючи з 1991 року.

Нагадаємо, президентські вибори в Грузії цього року - останні загальні і прямі вибори глави держави в цій кавказькій республіці. Відповідно до конституційних змін, які грузинський парламент прийняв у жовтні 2017 року, вже на наступних виборах 2024 року обирати главу Грузії буде спеціальна колегія вибірників.

Джерело: Укрінформ