В Херсоні невідомий облив кислотою працівницю міськради
-
Розсилка
Поліція встановлює особу зловмисника
В Херсоні невідомий облив обличчя жінки невідомою речовиною.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.
Інцидент стався у вівторок, 31 липня, близько 8:30 у мікрорайоні Таврійський по вул.49-ї Гвардійської Дивізії.
«Херсонська поліція просить допомоги громадян у встановленні особи чоловіка, який облив обличчя жінки невідомою речовиною», - заявили в поліції.
Зазначається, що зловмисник був одягнений у темну футболку, темну кепку, коричневі шорти та темне взуття.
Якщо комусь відоме місцезнаходження чоловіка на фото або його особа, прохання повідомити в поліцію.
Як повідомляє УНН, постраждала перебуває у реанімаційному відділенні лікарні.
Водночас журналіст Сергій Нікітенко на своїй сторінці у Facebook написав, що жінку облили кислотою.
«У неї серйозні опіки», - розповів журналіст. За інформацією Нікітенка, постраждалою є працівниця Херсонської міськради Катерина Гандзюк.