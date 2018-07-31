В Херсоні невідомий облив кислотою працівницю міськради



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Відділ комунікації поліції Херсонської області

Поліція встановлює особу зловмисника

В Херсоні невідомий облив обличчя жінки невідомою речовиною.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Херсонської області.

Інцидент стався у вівторок, 31 липня, близько 8:30 у мікрорайоні Таврійський по вул.49-ї Гвардійської Дивізії.

«Херсонська поліція просить допомоги громадян у встановленні особи чоловіка, який облив обличчя жінки невідомою речовиною», - заявили в поліції.

Зазначається, що зловмисник був одягнений у темну футболку, темну кепку, коричневі шорти та темне взуття.

Якщо комусь відоме місцезнаходження чоловіка на фото або його особа, прохання повідомити в поліцію.

Як повідомляє УНН, постраждала перебуває у реанімаційному відділенні лікарні.

Водночас журналіст Сергій Нікітенко на своїй сторінці у Facebook написав, що жінку облили кислотою.

«У неї серйозні опіки», - розповів журналіст. За інформацією Нікітенка, постраждалою є працівниця Херсонської міськради Катерина Гандзюк.