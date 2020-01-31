В Індії чоловік узяв у заручники 20 дітей і поранив трьох поліцейських



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В Індії взяли в заручники дітей Фото: HindustanTimes

У будинку викрадача є зброя і вибухівка

В Індії, в окрузі Фарукхабад штату Уттар-Прадеш, чоловік на ім'я Субхаш Батхем взяв у заручники близько 20 дітей, які прийшли на день народження його дочки.

Про це пише місцеве видання Hindustan Times.

Відомо, що через кілька годин він звільнив одну дитину - 10-місячну дівчинку. Після цього місцеві жителі і правоохоронці спробували відчинити двері, але чоловік відкрив вогонь і поранив трьох поліцейських, а також цивільну особу. Окрім цього, він кинув з вікна будинку гранату низької інтенсивності.

У поліції з'ясували, що у Субхаша Батхема є кримінальне минуле і він звинувачувався у вбивстві. Під час перемовин викрадач сказав, що у нього в будинку (який він орендує, - ред.) знаходиться 30 кг вибухівки, відповідно його дії є спланованими.

Також повідомляється, що він відправив лист на ім'я окружного магістрату, в якому заявив, що йому не виділили нерухомість за програмою прем'єр-міністра країни. Це, очевидно, і стало причиною взяття заручників.

Операція з порятунку заручників триває. На місці перебуває вище керівництво місцевої поліції. Точну кількість заручників поки невідомо. За словами місцевих жителів, у будинку можуть перебувати близько 20-25 дітей, а також дружина і діти злочинця.