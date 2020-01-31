  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Індії чоловік узяв у заручники 20 дітей і поранив трьох поліцейських

    • Розсилка
    В Індії взяли в заручники дітей - В Індії чоловік узяв у заручники 20 дітей і поранив трьох поліцейських
    В Індії взяли в заручники дітей
    Фото: HindustanTimes

    У будинку викрадача є зброя і вибухівка

    В Індії, в окрузі Фарукхабад штату Уттар-Прадеш, чоловік на ім'я Субхаш Батхем взяв у заручники близько 20 дітей, які прийшли на день народження його дочки.

    Про це пише місцеве видання Hindustan Times.

    Відомо, що через кілька годин він звільнив одну дитину - 10-місячну дівчинку. Після цього місцеві жителі і правоохоронці спробували відчинити двері, але чоловік відкрив вогонь і поранив трьох поліцейських, а також цивільну особу. Окрім цього, він кинув з вікна будинку гранату низької інтенсивності.

    У поліції з'ясували, що у Субхаша Батхема є кримінальне минуле і він звинувачувався у вбивстві. Під час перемовин викрадач сказав, що у нього в будинку (який він орендує, - ред.) знаходиться 30 кг вибухівки, відповідно його дії є спланованими.

    Також повідомляється, що він відправив лист на ім'я окружного магістрату, в якому заявив, що йому не виділили нерухомість за програмою прем'єр-міністра країни. Це, очевидно, і стало причиною взяття заручників.

    Операція з порятунку заручників триває. На місці перебуває вище керівництво місцевої поліції. Точну кількість заручників поки невідомо. За словами місцевих жителів, у будинку можуть перебувати близько 20-25 дітей, а також дружина і діти злочинця.

    заручники чоловік час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ