В Індії госпіталізували Далай-ламу



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83-річного буддійського ченця доставили в одну з лікарень Нью-Делі

Духовний лідер послідовників тибетського буддизму Далай-лама XIV був госпіталізований з підозрою на легеневу інфекцію.

Про це повідомляє Reuters.

83-річного буддійського ченця доставили в одну з лікарень Нью-Делі у вівторок, 9 квітня.

«Сьогодні вранці його святість відчув нездужання, і його відправили в Делі для огляду», - сказав його особистий секретар Тензін Такла.

За його словами, медики діагностували легеневу інфекцію. Очікується, що Далай-ламу випишуть з лікарні через два-три дні.

«Його стан наразі стабільний», - додав Такла.

Минулого місяця Далай-лама XIV розповів Reuters, що, можливо, що після його смерті перевтілення Далай-лами можна буде знайти в Індії. Він попередив, що будь-який інший наступник, названий Китаєм, не отримає визнання і поваги.

Далай-лама, який втік до Індії на початку 1959 року після невдалого повстання тибетців проти китайської влади, живе у вигнанні в місті Дхарамсала.