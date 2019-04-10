В Індії госпіталізували Далай-ламу
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83-річного буддійського ченця доставили в одну з лікарень Нью-Делі
Духовний лідер послідовників тибетського буддизму Далай-лама XIV був госпіталізований з підозрою на легеневу інфекцію.
Про це повідомляє Reuters.
83-річного буддійського ченця доставили в одну з лікарень Нью-Делі у вівторок, 9 квітня.
«Сьогодні вранці його святість відчув нездужання, і його відправили в Делі для огляду», - сказав його особистий секретар Тензін Такла.
За його словами, медики діагностували легеневу інфекцію. Очікується, що Далай-ламу випишуть з лікарні через два-три дні.
«Його стан наразі стабільний», - додав Такла.
Минулого місяця Далай-лама XIV розповів Reuters, що, можливо, що після його смерті перевтілення Далай-лами можна буде знайти в Індії. Він попередив, що будь-який інший наступник, названий Китаєм, не отримає визнання і поваги.
Далай-лама, який втік до Індії на початку 1959 року після невдалого повстання тибетців проти китайської влади, живе у вигнанні в місті Дхарамсала.