В Індії сталася пожежа в коледжі: 19 загиблих



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В Індії сталася пожежа в коледжі Фото: AFP

Підлітки стрибали з верхнього поверху будівлі, намагаючись врятуватися від вогню

На заході Індії в місті Сурат сталася пожежа у будівлі місцевого коледжу, внаслідок чого загинули майже 20 студентів.

Про це повідомляє AFP.

Як повідомив пожежний офіцер Діпак Сапталей, коли розпочалася пожежа на верхніх поверхах будівлі перебували від 50 до 60 осіб. В результаті пожежі загинули 19 студентів.

Усім загиблим було менше 20 років, вони померли як внаслідок самої пожежі, так і внаслідок стрибків з четвертого поверху торгового центру.

«Студенти загинули як через вогонь, так і через стрибки з будівлі», - зазначив офіцер.

Місцеві телеканали та користувачі соцмереж оприлюднили моторошні кадри, як підлітки стрибали з верхнього поверху будівлі, намагаючись врятуватися від вогню.

Пожежа охопила третій та четвертий поверхи, вона почалася біля сходів, тому діти опинилися заблокованими у будівлі. Попередньо встановлено, що вогонь спалахнув внаслідок короткого замикання.

Причини пожежі наразі встановлюються.