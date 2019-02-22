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    В Індонезії знайшли найбільшу бджолу у світі, яку вважали вимерлою (фото)

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    <p>Рідкість і розміри бджоли Уоллеса роблять її бажаною здобиччю для колекціонерів</p> - В Індонезії знайшли найбільшу бджолу у світі, яку вважали вимерлою (фото)

    Рідкість і розміри бджоли Уоллеса роблять її бажаною здобиччю для колекціонерів

    Фото: Clay Bolt

    Першим описав велетенську бджолу британський натураліст Альфред Уоллес у 1858 році

    На півночі Молуккських островів в Індонезії вперше за 38 років виявили гігантську бджолу Уоллеса (Megachile pluto), яка вважається найбільшою в світі.

    Про це повідомляє The Guardian.

    Північноамериканські і австралійські біологи виявили самку бджоли у термітнику на дереві на висоті більше двох метрів над землею.

    Раніше бджолу Уоллеса вважали вимерлою.

    Першим описав велетенську бджолу британський натураліст Альфред Уоллес у 1858 році. Він повідомив про «велику, схожу на осу чорному комаху, з величезними щелепами як у жука-оленя».

    У 1981 році її вдалося виявити американському ентомологу Адаму Мессеру. Він вивчав, яким чином бджоли збирають матеріали для своїх гнізд.

    Бджоли знаходяться під загрозою зникнення через вирубку лісів. Крім того, рідкість і розміри бджоли Уоллеса роблять її бажаною здобиччю для колекціонерів.

    Джерело: Еспресо ТВ

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