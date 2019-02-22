В Індонезії знайшли найбільшу бджолу у світі, яку вважали вимерлою (фото)



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Рідкість і розміри бджоли Уоллеса роблять її бажаною здобиччю для колекціонерів Фото: Clay Bolt

Першим описав велетенську бджолу британський натураліст Альфред Уоллес у 1858 році

На півночі Молуккських островів в Індонезії вперше за 38 років виявили гігантську бджолу Уоллеса (Megachile pluto), яка вважається найбільшою в світі.

Про це повідомляє The Guardian.

Північноамериканські і австралійські біологи виявили самку бджоли у термітнику на дереві на висоті більше двох метрів над землею.

Раніше бджолу Уоллеса вважали вимерлою.

Першим описав велетенську бджолу британський натураліст Альфред Уоллес у 1858 році. Він повідомив про «велику, схожу на осу чорному комаху, з величезними щелепами як у жука-оленя».

У 1981 році її вдалося виявити американському ентомологу Адаму Мессеру. Він вивчав, яким чином бджоли збирають матеріали для своїх гнізд.

Бджоли знаходяться під загрозою зникнення через вирубку лісів. Крім того, рідкість і розміри бджоли Уоллеса роблять її бажаною здобиччю для колекціонерів.

Джерело: Еспресо ТВ