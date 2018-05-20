В Ірані більше 700 людей отруїлися грибами: вісім - померли

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Люди захворіли після споживання диких грибів, які ростуть в гірських районах після весняних злив

На заході Ірану більше 700 людей отруїлися дикими грибами, ще восьмеро померли.

Про це повідомляє агентство Tasnim.

«Кількість загиблих через вживання отруйних дикорослих грибів у ряді західних провінцій Ірану зросла до восьми, заявив медичний працівник, зазначивши, що більше 700 інших людей були отруєні, деякі з них потребують трансплантації печінки», - йдеться у повідомленні.

Близько 50 осіб перебувають у критичному стані.

Отруєння сталися в провінціях Керманшах, Кордистан, Лорестан, Зенджан, Західний Азербайджан, Кохгілує, Боєр Ахмад і Казвін.

Люди захворіли після споживання диких грибів, які ростуть в гірських районах після весняних злив.

За словами медичного працівника, отруйні гриби були настільки схожі на їстівні, що навіть місцеві жителі не помітили різниці.

На даний момент міністерство охорони здоров'я Ірану проводить лабораторні дослідження грибів.