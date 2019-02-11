В Ірані святкують 40-річчя Ісламської революції



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11 лютого - р ічниця перемоги ісламської революції в Ірані

Тегеран і далі обіцяє збільшувати свій ракетний арсенал

Сотні тисяч громадян Ірану по всій країні святкують 40-річчя Ісламської революції, в результаті якої був повалений проамериканський режим шаха Мохаммеда Рези Пехлеві. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Саме 11 лютого 1979 року збройні сили країни заявили про свій нейтралітет на фоні протестів проти існуючого режиму, що привело до його краху.

Учасники святкування несли транспаранти із написами «Смерть Ізраїлю» і «Смерть США». На одному із транспарантів є напис «Революція дожила до свого 40-річчя на зло США». Також учасники мітингів несли портери верховних лідерів Ірану – покійного аятоли Рухолли Хомейні і нинішнього лідера аятоли Алі Хаменеї.

Виступаючи на Площі свободи в Тегерані президент Ірану Хасан Роухані заявив про те, що спроби США ізолювати країну проваляться. А самі американські санкції не знищать існуючий режим в країні. Окрім того президент Ірану заявив про те, що не зважаючи на міжнародну опозицію, країна і далі буде розширювати свій арсенал балістичних і крилатих ракет.