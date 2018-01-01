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    В Ірані затримали 16 бойовиків «Ісламської держави»

    Бойовики планували здійснювати теракти в прикордонних і центральних містах Ірану
    На заході Ірану затримали 16 бойовиків терористичного угрупування «Ісламська держава». «Сухопутні сили КВІР (Корпусу вартових ісламської революції, - ред) в базі Наджаф в суботу виявили загін терористичного угрупування ІДІЛ, що складається з 21 члена, сталося зіткнення з ними. Кілька терористів були ліквідовані, ще 16
    • Сьогодні, 04:22
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    Терористи ІДІЛ
    Терористи ІДІЛ

    Бойовики планували здійснювати теракти в прикордонних і центральних містах Ірану

    На заході Ірану затримали 16 бойовиків терористичного угрупування «Ісламська держава».

    «Сухопутні сили КВІР (Корпусу вартових ісламської революції, - ред) в базі Наджаф в суботу виявили загін терористичного угрупування ІДІЛ, що складається з 21 члена, сталося зіткнення з ними. Кілька терористів були ліквідовані, ще 16 затримано. Два терористи втекли, однак вони оточені КВІР», - повідомив командувач сухопутних сил Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Пакпур.

    За його словами, терористи планували здійснювати теракти в прикордонних і центральних містах Ірану.

    В ході операції загинули три іранських військовослужбовців.

    Як повідомляв «Главком», суд в Іраку засудив до смертної кари жінку з Німеччини, яку визнали винною у співпраці з бойовиками радикального ісламістського угруповання «Ісламська держава».

    Джерело: Интерфакс

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