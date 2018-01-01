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    В Іраку німкеню засудили до страти за співпрацю з «Ісламською державою»

    Жінку мають стратити через повішення, однак цей вирок можна оскаржити
    Суд в Іраку засудив до смертної кари жінку з Німеччини, яку визнали винною у співпраці з бойовиками радикального ісламістського угруповання «Ісламська держава». Про це повідомляє Independent. У суді сторона обвинувачення заявила, що німкеня надавала «матеріально-технічну допомогу бойовикам та всіляко допомагала ІД у
    • Вчора, 23:01
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    Жінку мають стратити через повішення, однак цей вирок можна оскаржити

    Суд в Іраку засудив до смертної кари жінку з Німеччини, яку визнали винною у співпраці з бойовиками радикального ісламістського угруповання «Ісламська держава».

    Про це повідомляє Independent.

    У суді сторона обвинувачення заявила, що німкеня надавала «матеріально-технічну допомогу бойовикам та всіляко допомагала ІД у вчиненні злочинів».

    За даними представника Вищої судової ради, жінка визнала приєднання до лав «Ісламської держави». Вона повідомила, що з Німеччини спочатку поїхала до Сирії, а потім опинилася в Іраку. Обидві дочки засудженої вийшли заміж за бойовиків угруповання.

    Вважається, що засуджена народилася у Німеччині, однак має марокканське походження.

    За інформацією DW, жінку мають стратити через повішення, однак цей вирок можна оскаржити.

    Ірак суд держава Ісламська держава
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