В Іраку німкеню засудили до страти за співпрацю з «Ісламською державою»

Жінку мають стратити через повішення, однак цей вирок можна оскаржити

Суд в Іраку засудив до смертної кари жінку з Німеччини, яку визнали винною у співпраці з бойовиками радикального ісламістського угруповання «Ісламська держава». Про це повідомляє Independent. У суді сторона обвинувачення заявила, що німкеня надавала «матеріально-технічну допомогу бойовикам та всіляко допомагала ІД у



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Жінку мають стратити через повішення, однак цей вирок можна оскаржити

Суд в Іраку засудив до смертної кари жінку з Німеччини, яку визнали винною у співпраці з бойовиками радикального ісламістського угруповання «Ісламська держава».

Про це повідомляє Independent.

У суді сторона обвинувачення заявила, що німкеня надавала «матеріально-технічну допомогу бойовикам та всіляко допомагала ІД у вчиненні злочинів».

За даними представника Вищої судової ради, жінка визнала приєднання до лав «Ісламської держави». Вона повідомила, що з Німеччини спочатку поїхала до Сирії, а потім опинилася в Іраку. Обидві дочки засудженої вийшли заміж за бойовиків угруповання.

Вважається, що засуджена народилася у Німеччині, однак має марокканське походження.

За інформацією DW, жінку мають стратити через повішення, однак цей вирок можна оскаржити.