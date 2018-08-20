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    В Іспанії чоловік з криком «Аллах акбар» напав з ножем на поліцейських

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    В Іспанії чоловік з криком «Аллах акбар» напав з ножем на поліцейських

    Нападником був 29-річним жителем Курналі алжирського походження, який мав іспанські документи

    Чоловік, озброєний ножем, намагався скоїти напад на поліцейську дільницю у Каталонії на північному сході Іспанії. Поліція Іспанії застрелила нападника, повідомляють ЗМІ з посиланням на дані місцевої поліції.

    «Сьогодні вранці в поліцейську дільницю у Курналі проник чоловік, озброєний ножем, з метою нападу на поліцейських. Нападник був убитий», - йдеться в заяві місцевої поліції.

    Інцидент стався близько 6 ранку за місцевим часом.

    Поліція розпочала розслідування за фактом подій, щоб прояснити причини нападу.

    За даними іспанських ЗМІ, нападником був 29-річним жителем Курналі алжирського походження, який мав іспанські документи, що засвідчують особу, і був убитий пострілом. Повідомляється, що чоловік крикнув «Аллах акбар», коли увійшов до поліцейської дільниці, пише Reuters.

     

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