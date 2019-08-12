В Іспанії після удару блискавки згоріли 40 будинків на колесах



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Пожежа охопила простір площею 1,5 тисячі квадратних метрів

В Іспанії через удар блискавки виникла масштабна пожежа на автостоянці, внаслідок якої згоріли 40 будинків на колесах.

Про це повідомляє видання El Periodico.

Згідно з інформацією, для гасіння вогню мобілізували шість пожежних бригад. Пожежа охопила простір площею 1,5 тисячі квадратних метрів.

Стоянка розташована біля підніжжя дороги. Пожежна служба повідомила, що вогонь спалахнув близько шостої години ранку.

Нагадаємо, 21 червня, в Івано-Франківській області блискавка влучила у зупинку з металевими конструкціями, на якій перебували п’ятеро осіб.

Від удару струмом троє чоловіків загинули на місці. Ще двоє жінок постраждали, їх при свідомості госпіталізовано.