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    На Прикарпатті блискавка влучила у зупинку: троє загиблих

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    На Прикарпатті блискавка влучила у зупинку: троє загиблих

    Ще двоє жінок постраждали, їх при свідомості госпіталізовано

    У п’ятницю, 21 червня, в Івано-Франківській області блискавка влучила у зупинку з металевими конструкціями, на якій перебували п’ятеро осіб.

    Нещасний випадок трапився у селі Беньківці Рогатинського району приблизно о 19:10, повідомили у місцевій поліції.

    Від удару струмом троє чоловіків загинули на місці. Ще двоє жінок постраждали, їх при свідомості госпіталізовано.

    Встановлено, що загиблі 1954, 1963 та 1985 року народження приїхали з Львівської області до родичів.

    Одна із потерпілих, яка стояла трохи далі від інших людей, пояснила, що від удару її відкинуло на землю, а коли піднялася, то чоловіки ознак життя не подавали.

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