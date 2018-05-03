В Італії 7 травня проведуть нові консультації щодо створення уряду

Серджіо Маттарелла хотів би сформувати перехідний уряд для прийняння бюджету на 2019 рік

Президент Італії Серджіо Маттарелла закликав провести нові консультації щодо створення уряду 7 травня 2018 року, щоб таким чином вийти із глухого кута, де країна перебуває більше дев’яти тижнів після виборів до парламенту 4 березня 2018 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. До цього глава держави проводив два раунди



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Президент Італії Серджіо Маттарелла

Серджіо Маттарелла хотів би сформувати перехідний уряд для прийняння бюджету на 2019 рік

Президент Італії Серджіо Маттарелла закликав провести нові консультації щодо створення уряду 7 травня 2018 року, щоб таким чином вийти із глухого кута, де країна перебуває більше дев’яти тижнів після виборів до парламенту 4 березня 2018 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

До цього глава держави проводив два раунди переговорів із лідерами парламентський партій, а глави палат парламенту виступали в якості посередників у спробах сформувати коаліційний уряд. Проте дані зусилля не принесли жодних результатів. Як наслідок, Маттарелла хоче зустрітися із лідерами партій в понеділок для того, щоб зрозуміти що робити далі. При цьому представники офісу президента Італії визнають, що Серджіо Маттарелла практично вичерпав всі наявні інструменти щодо виходу із ситуації неспроможності сформувати уряд. В самій країні все більше звучать заклики провести нові вибори.

Джерела в адміністрації президента Італії повідомляють, що Серджіо Маттарелла скоріше за все не оголосить про проведення нових виборів в червні 2018 року. Замість цього очільник країни спробує сформувати перехідний кабінет, який прийме бюджет на 2019 рік. Якщо не вдасться сформувати подібний кабінет, то буде сформовано технократичний уряд, який буде очолювати аполітична фігура. Такий розвиток подій практичне не залишить іншого варіанту окрім як проведення дострокових виборів – орієнтовно в жовтні 2018 року.