В Італії двоє українців намагалися пограбувати поліцейського

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Українців було арештовано за спробу пограбування та спротиву посадовій особі

В Італії на околиці Риму в районі Пренестіна затримали двох українців за спробу пограбувати поліцейського. Про це повідомляє італійське видання Il Messaggero.

Як зазначається, офіцер поліції у позаробочий час перебував у машині, коли його транспортний засіб протаранив інший автомобіль, у якому перебувало двоє людей. Коли поліцейський вийшов з машини, щоб подивитися на заподіяні від зіткнення ушкодження, водій іншої автівки намагався покинути на машині місце інциденту.

Поліцейський наблизився до цієї автівки та показав своє посвідчення. Водночас, інша особа з цього транспортного засобу намагалася забрати гаманець з рук поліцейського.

Також сказано, що коли поліцейський намагався затримати цих двох осіб, один з них вдарив кулаком його в обличчя. Завдяки втручанню іншого поліцейського патруля двох осіб затримали.

Пізніше у поліції встановили, що затримані є українцями 33-х та 40-ка років. Пізніше їх було арештовано в поліцейському відділку за спробу пограбування та спротиву посадовій особі.