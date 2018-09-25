В Італії горить 600 га лісу, мешканців регіону евакуйовують



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З околиць міст було евакуйовано приблизно 500 мешканців

В регіоні Тоскана, що в центральній Італії, через масивну лісову пожежу евакуювали близько 500 місцевих жителів. Пожежа охопила близько 600 гектарів лісу.

Про це повідомляє AFP.

Пожежа почалась вночі 24 вересня неподалік від міста Піза і швидко розповсюдилась через сильні пориви вітру, загрожуючи сусіднім містам Кальчі, Монтеманьо та Сан Лоренцо в Торре.

З околиць міст було евакуйовано приблизно 500 мешканців.

Станом на 25 вересня вогонь охопив близько 600 гектарів лісу та оливкових садів.

До пожежогасіння було залучено 2 пожежні літаки, 80 рятувальників та 50 волонтерів.

За словами головного рятувальника Пізи Уґо Д’Анна, пожежникам вдалося зупинити просування пожежі, а на повну ліквідацію горіння знадобиться ще декілька годин.

Евакуйовані жителі не зможуть повернутися до своїх домівок щонайменше добу, поки відбувається оцінка ризику повторного розгорання.

Уґо Д’Анна впевнений, що причиною пожежі був підпал.