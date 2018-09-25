В Італії горить 600 га лісу, мешканців регіону евакуйовують
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З околиць міст було евакуйовано приблизно 500 мешканців
В регіоні Тоскана, що в центральній Італії, через масивну лісову пожежу евакуювали близько 500 місцевих жителів. Пожежа охопила близько 600 гектарів лісу.
Про це повідомляє AFP.
Пожежа почалась вночі 24 вересня неподалік від міста Піза і швидко розповсюдилась через сильні пориви вітру, загрожуючи сусіднім містам Кальчі, Монтеманьо та Сан Лоренцо в Торре.
З околиць міст було евакуйовано приблизно 500 мешканців.
Станом на 25 вересня вогонь охопив близько 600 гектарів лісу та оливкових садів.
До пожежогасіння було залучено 2 пожежні літаки, 80 рятувальників та 50 волонтерів.
За словами головного рятувальника Пізи Уґо Д’Анна, пожежникам вдалося зупинити просування пожежі, а на повну ліквідацію горіння знадобиться ще декілька годин.
Tuscany is on fire... pic.twitter.com/jueuw80V2D— Kwame Amoateng (@__kwame_) 25 вересня 2018 р.
Евакуйовані жителі не зможуть повернутися до своїх домівок щонайменше добу, поки відбувається оцінка ризику повторного розгорання.
Уґо Д’Анна впевнений, що причиною пожежі був підпал.