В Італії Ліга півночі і Рух 5 зірок підготували коаліційну угоду

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Рух 5 зірок в Італії

Брюссель закликає Рим дотримуватися взятих зобов’язань в рамках ЄС

Представники двох провідних політичних сил Італії – Ліги Півночі і Руху 5 зірок – проводять в четвер зустріч для остаточного узгодження усіх деталей коаліційної угоди. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Дані політичні сили планують проводити економічну і соціальну політику, яка розходиться із зобов’язаннями, котрі Італія взяла перед ЄС. Мова йде про зменшення податків, збільшення соціальних витрат, а також відміна непопулярної пенсійної реформи. Відповідні програми можуть коштувати десятки мільярдів євро, що може стати додатковим вантажем для економіки Італії, державний борг якої складає 130% від ВВП. При цьому угода передбачає необхідність списання боргових зобов’язань, які були викуплені ЄЦБ у рамках програми кількісного полегшення. За оцінками економістів пропозиції щодо податкової реформи можуть коштувати до 50 млрд. євро недоотриманих прибутків на рік. Послаблення пенсійної реформи може обійтися в 5 млрд. євро на рік.

Представник Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у відповідь заявив про те, що Італія має чітко дотримувати зобов’язань в рамках ЄС, в тому числі щодо дефіциту бюджету. Наслідком нової коаліційної угоди стало те, що відсоток по борговим зобов’язанням Італії почали зростати і розрив по відсоткам між ними і німецькими цінними паперами є найбільшим із січня 2018 року.