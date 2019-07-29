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    В Італії літак впав на автостраду: є загиблий

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    В Італії літак впав на автостраду: є загиблий

    Пілот легкомоторного літака загинув

    У результаті падіння одномісного легкомоторного літака на автостраду А-26 у місті Алессандрія (Італія) загинув пілот.

    Про це повідомляє газета Corriere della Sera.

    Інцидент стався поблизу міста Алессандрія на автостраді, що сполучає північноіталійські області Лігурія і П'ємонт, коли рух на автотрасі було не надто активним, завдяки чому постраждалих окрім пілота літака немає.

    Зазначається, що літак зробив ризикований маневр і впав на резервну смугу, не зачепивши ні одного автомобіля. У результаті аварії чоловік, який перпебував за штурвалом загинув, його особа поки не встановлена.

    На місце інциденту негайно прибули пожежники і співробітники поліції.

    У даний час експерти намагаються відновити обставини події. Насамперед, передбачається з'ясувати, впав літак на дорогу чи пілот намагався здійснити екстрену посадку на автостраді.

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