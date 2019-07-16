В Італії не знайшли доказів про «групу українців», яка планувала вбивство Сальвіні



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Колишній секретний агент КДБ повідомив про підготовку терористичного акту проти Сальвіні нібито українськими націоналістами

Слідчі органи Італії не знайшли підтверджень інформації про те, що група українських громадян погрожувала вбити міністра внутрішніх справ і віцепрем'єра Маттео Сальвіні.

Про це повідомляє La Stampa.

За даними видання, слідство, яке привело до виявлення арсеналу зброї в Італії, розпочалося з інформації, отриманої від колишнього секретного агента КДБ, який повідомив про підготовку терористичного акту проти Сальвіні нібито українськими націоналістами.

«Однак поліція не знайшла жодних доказів цієї інформації, але було вирішено стежити за діяльністю деяких італійців, які брали участь у збройному конфлікті на Донбасі», - повідомляє видання.

Саме після цього стеження були виявлені контакти між одним з бойовиків і експертом по зброї, який запропонував купівлю від імені третьої сторони.

Посол України в Італії Євген Перелигін у Facebook також повідомив, що не отримав від представників відповідних структур «підтвердження існування такої групи українських громадян».

Раніше повідомлялося, що поліція італійського міста Турин у рамках розслідування справи найманців, що воювали на боці сепаратистів на Донбасі, вилучила арсенал зброї.

Джерело: Європейська правда