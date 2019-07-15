В Італії поліція вилучила зброю, перехопивши переговори італійського найманця на Донбасі



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Операція стала частиною розслідування участі італійських праворадикалів у війні на Донбасі на боці проросійських сил

Поліція італійського міста Турин у рамках розслідування справи найманців, що воювали на боці сепаратистів на Донбасі, вилучила арсенал зброї.

Про це йдеться у повідомленні поліції Турина, повідомляє 15 липня Громадське.

Зброю, а також нацистську символіку, було вилучено в кількох містах Італії - в провінціях Турина, Варезе, Павії, Новари та Форлі.

Арсенал складався з 9 бойових рушниць, 20 багнетів, 306 одиниць вогнепальної зброї і навіть ракети класу «повітря-повітря» виробництва Франції з позначкою приналежності збройним силам Катару. Заарештовані троє осіб - громадяни Італії, які намагалися продати цю зброю.

Операція стала частиною розслідування участі італійських праворадикалів у війні на Донбасі на боці проросійських сил. Слідчі перехопили телефонну розмову одного з італійських бойовиків в Україні, в якій той обговорював купівлю зброї через посередників. Імовірно, потім її планували використати на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що суд присяжних в італійському місті Павія 12 липня визнав бійця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом 2014 року. Суд засудив 29-річного українця до 24 років ув’язнення.

Суд у справі нацгвардійця Віталія Марківа протягом 90 днів має оприлюднити мотивацію вироку, відповідно до якого українця засудили до 24 років ув’язнення.

Колишній заступник генерального прокурора України Євген Єнін вважає «страшною помилкою, яка буде ближчим часом виправлена» вирок для нацгвардійця Віталія Марківа.