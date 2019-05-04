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    В Івано-Франківській області перекинувся бензовоз з 38 тоннами пального

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    Перекинувся бензовоз з 38 тоннами пального - В Івано-Франківській області перекинувся бензовоз з 38 тоннами пального
    Перекинувся бензовоз з 38 тоннами пального

    На місці події стався витік 13 кубометрів палива

    У ніч на 3 травня в селищі Отинія Івано-Франківської області сталася ДТП за участю бензовоза, який перевозив 38 тонн паливно-мастильних матеріалів.

    Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, бензовоз перекинувся на лівий бік, в результаті чого в кабіні був заблокований водій.

    На місці події стався витік 13 кубометрів палива.

    Рятувальники звільнили постраждалого водія з кабіни і передали його медикам.

    Також рятувальники створили пінну подушку для недопущення загоряння пролитих пально-мастильних матеріалів.

    До місця події направлена цистерна для перекачування палива.

    ДТП водій рятувальники
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