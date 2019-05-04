В Івано-Франківській області перекинувся бензовоз з 38 тоннами пального
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Перекинувся бензовоз з 38 тоннами пального
На місці події стався витік 13 кубометрів палива
У ніч на 3 травня в селищі Отинія Івано-Франківської області сталася ДТП за участю бензовоза, який перевозив 38 тонн паливно-мастильних матеріалів.
Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, бензовоз перекинувся на лівий бік, в результаті чого в кабіні був заблокований водій.
На місці події стався витік 13 кубометрів палива.
Рятувальники звільнили постраждалого водія з кабіни і передали його медикам.
Також рятувальники створили пінну подушку для недопущення загоряння пролитих пально-мастильних матеріалів.
До місця події направлена цистерна для перекачування палива.