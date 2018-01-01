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    В Івано-Франківську немовля випало з вікна на сьомому поверсі і вижило

    Дитина 2016 року народження після падіння перебуває у лікарні
    У Івано-Франківську однорічна дитина випадково випала з вікна на сьомому поверсі. Попри падіння з чималої висоти, немовля вижило. Нещасний випадок стався ще у вівторок, 2 січня, близько 14:30 в Івано-Франківську по вул. Вовчинецька. За повідомленням місцевого видання «Місто», на місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. Дитина 2016
    • Сьогодні, 10:42
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    Дитина 2016 року народження після падіння перебуває у лікарні

    У Івано-Франківську однорічна дитина випадково випала з вікна на сьомому поверсі. Попри падіння з чималої висоти, немовля вижило. Нещасний випадок стався ще у вівторок, 2 січня, близько 14:30 в Івано-Франківську по вул. Вовчинецька.

    За повідомленням місцевого видання «Місто», на місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. Дитина 2016 року народження після падіння перебуває у лікарні. У неї забій головного мозку, крім того доставлена з діагнозом: полі травма (сукупність травм, які характеризується значними змінами структури та функції органів і систем органів).

    Начальник сектору молодіжної превенції управління превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській області Алла Бойчук повідомила, що сім’я благополучна і забезпечена, а за дитиною був належний догляд.

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