В Івано-Франківську немовля випало з вікна на сьомому поверсі і вижило
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Дитина 2016 року народження після падіння перебуває у лікарні
У Івано-Франківську однорічна дитина випадково випала з вікна на сьомому поверсі. Попри падіння з чималої висоти, немовля вижило. Нещасний випадок стався ще у вівторок, 2 січня, близько 14:30 в Івано-Франківську по вул. Вовчинецька.
За повідомленням місцевого видання «Місто», на місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. Дитина 2016 року народження після падіння перебуває у лікарні. У неї забій головного мозку, крім того доставлена з діагнозом: полі травма (сукупність травм, які характеризується значними змінами структури та функції органів і систем органів).
Начальник сектору молодіжної превенції управління превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській області Алла Бойчук повідомила, що сім’я благополучна і забезпечена, а за дитиною був належний догляд.