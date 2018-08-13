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    В Івано-Франківську невідомий обстріляв тролейбус

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    В Івано-Франківську невідомий обстріляв тролейбус

    Пасажири не постраждали, стрілка розшукують

    В Івано-Франківську обстріляли тролейбус на маршруті, у салоні перебували пасажири. Ніхто не постраждав.

    Про це повідомив міський голова Франківська Руслан Марцінків.

    Інцидент стався близько 14 години дня на зупинці «Крок». Стріляли у тролейбус, який їздить за маршрутом №2.

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    «Стріляли у лобове скло. Водій тролейбусу зразу відчинила двері та випустила пасажирів», — написав Марцінків у Facebook.

    За його словами, на місце прибула поліція та інспектор з безпеки руху підприємства «Електроавтотранс». Стрілка розшукують.

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