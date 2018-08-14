В Івано-Франківську помер письменник і політик Степан Пушик



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Степан Пушик пішов з життя 14 серпня у віці 74 роки

Степан Пушик – автор одного з найбільших щоденників у світі, який налічує близько 300 томів

У ніч на 14 серпня в Івано-Франківську помер відомий письменник, громадський діяч і політик періоду здобуття незалежності України Степан Пушик.

Повідомив про смерть Степана Пушика в мережі Facebook його син Тарас.





Народився письменник 26 січня 1944, в селі Вікторів Галицького району Івано-Франківської області. Степан Пушик – український письменник, літературознавець, фольклорист, журналіст, громадсько-культурний і політичний діяч, кандидат філологічних наук, професор Прикарпатського університету ім. В. Стефаника.

Лауреат державної премії ім. Т. Шевченка, премій ім. В. Стефаника, П. Чубинського, Мирослава Ірчана, О. Копиленка, Міжнародної літературної премії імені Воляників-Швабінських Українського Вільного Університету в Нью-Йорку. Член Спілки письменників України та Українського ПЕН-клубу.

Заслужений діяч мистецтв України. Степан Пушик – автор одного з найбільших щоденників у світі. Цей щоденник налічує близько 300 томів, у кожному з яких є до 200 сторінок.

Був депутатом Верховної ради України та Івано-Франківської обласної ради.