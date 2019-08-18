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    В Ізраїлі при спробі перетнути кордон вбито кілька палестинців

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    В Ізраїлі при спробі перетнути кордон вбито кілька палестинців

    Військові відкрили вогонь з танка для ліквідації ймовірних терористів

    Під час спроби перетнути кордон сектора Газа було вбито щонайменше 4 палестинці. Про це повідомили в прес-службі армії.

    Про це повідомляє газета Times of Israel.

    Про кількість загиблих інформація різниться: їх може бути четверо чи п'ятеро.

    Видання уточнює, що для ліквідації ймовірних терористів ізраїльські військові відкрили з танка вогонь.

    Нагадаємо, в суботу, 17 серпня ізраїльські військові повідомили, що по території Ізраїлю з сектора Газа було випущено три ракети, дві з яких вдалося перехопити системі протиповітряної оборони «Залізний купол».

    Куди потрапила третя ракета, невідомо. Ракети по Ізраїлю з сектора Газа запускають другий день поспіль.

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