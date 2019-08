Із сектора Гази по Ізраїлю випустили три ракети

Ізраїльським військовим вдалося перехопити дві із випущених ракет

По території Ізраїлю з сектора Гази було випущено три ракети, дві з яких вдалося перехопити системі протиповітряної оборони «Залізний купол».

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю в Twitter.

Куди влучила третя випущена палестинцями ракета, не повідомляється.

«З сектора Гази випустили три ракети по ізраїльській території, дві з яких перехопила система ППО «Залізний купол», - йдеться в повідомленні.

Військові також зазначили, що ракети по Ізраїлю з сектора Гази запускають другий день поспіль.

3 rockets were fired from #Gaza at #Israel, 2 of them were intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System.



This is the 2nd consecutive night rockets have been fired from Gaza at Israeli civilians.