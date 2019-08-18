Із сектора Гази по Ізраїлю випустили три ракети
Ізраїльським військовим вдалося перехопити дві із випущених ракет
По території Ізраїлю з сектора Гази було випущено три ракети, дві з яких вдалося перехопити системі протиповітряної оборони «Залізний купол».
Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю в Twitter.
Куди влучила третя випущена палестинцями ракета, не повідомляється.
«З сектора Гази випустили три ракети по ізраїльській території, дві з яких перехопила система ППО «Залізний купол», - йдеться в повідомленні.
Військові також зазначили, що ракети по Ізраїлю з сектора Гази запускають другий день поспіль.
3 rockets were fired from #Gaza at #Israel, 2 of them were intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System.— Israel Defense Forces (@IDF) 17 серпня 2019 р.
This is the 2nd consecutive night rockets have been fired from Gaza at Israeli civilians.
Раніше ізраїльські військові повідомляли, що на півдні країни спрацювали сирени, що оповіщають про повітряну тривогу.