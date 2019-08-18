  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Із сектора Гази по Ізраїлю випустили три ракети

    • Розсилка
    Армія Ізраїлю повідомила про пуск трьох ракет з сектора Гази - Із сектора Гази по Ізраїлю випустили три ракети
    Армія Ізраїлю повідомила про пуск трьох ракет з сектора Гази
    Фото: Reuters

    Ізраїльським військовим вдалося перехопити дві із випущених ракет

    По території Ізраїлю з сектора Гази було випущено три ракети, дві з яких вдалося перехопити системі протиповітряної оборони «Залізний купол».

    Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю в Twitter.

    Куди влучила третя випущена палестинцями ракета, не повідомляється.

    «З сектора Гази випустили три ракети по ізраїльській території, дві з яких перехопила система ППО «Залізний купол», - йдеться в повідомленні.

    Військові також зазначили, що ракети по Ізраїлю з сектора Гази запускають другий день поспіль.

    Раніше ізраїльські військові повідомляли, що на півдні країни спрацювали сирени, що оповіщають про повітряну тривогу.

    Читайте також
    Ізраїль армія військові Сектор Гази ракета
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ