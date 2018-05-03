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    В Єревані поліцейський напав на банк

    Нападника затримала поліція
    Офіцер поліції Вірменії здійснив напад на місцеве відділення британського банку HSBC. Про це повідомляє агентство РИА-Новости. Нападник стріляв, вбивши охоронця і поранивши іще щонайменше одну особу. Нападником виявився Даніел Даніелян, який був озброєний ножем, гранатою і пістолетом. Поліція заявляє про те, що нападнику
    • Сьогодні, 16:38
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    Нападника затримала поліція

    Офіцер поліції Вірменії здійснив напад на місцеве відділення британського банку HSBC. Про це повідомляє агентство РИА-Новости.

    Нападник стріляв, вбивши охоронця і поранивши іще щонайменше одну особу. Нападником виявився Даніел Даніелян, який був озброєний ножем, гранатою і пістолетом.

    Поліція заявляє про те, що нападнику вдалося викрасти певну суму грошей і втекти із місця злочину.

    Однак поліції вдалося вислідити нападника і затримати. Під час затримання він чинив спротив. 

    Згодом виявилося, що на банк напав керівник центру Дорожньої поліції Вірменії з фіксації порушень ПДР, полковник поліції Даніел Даніелян. 

    банки напад Вірменія Єреван поліція
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