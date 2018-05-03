В Єревані поліцейський напав на банк

Нападника затримала поліція

Офіцер поліції Вірменії здійснив напад на місцеве відділення британського банку HSBC. Про це повідомляє агентство РИА-Новости. Нападник стріляв, вбивши охоронця і поранивши іще щонайменше одну особу. Нападником виявився Даніел Даніелян, який був озброєний ножем, гранатою і пістолетом. Поліція заявляє про те, що нападнику