В Єревані поліцейський напав на банк
- Сьогодні, 16:38
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Нападника затримала поліція
Офіцер поліції Вірменії здійснив напад на місцеве відділення британського банку HSBC. Про це повідомляє агентство РИА-Новости.
Нападник стріляв, вбивши охоронця і поранивши іще щонайменше одну особу. Нападником виявився Даніел Даніелян, який був озброєний ножем, гранатою і пістолетом.
Поліція заявляє про те, що нападнику вдалося викрасти певну суму грошей і втекти із місця злочину.
Однак поліції вдалося вислідити нападника і затримати. Під час затримання він чинив спротив.
Згодом виявилося, що на банк напав керівник центру Дорожньої поліції Вірменії з фіксації порушень ПДР, полковник поліції Даніел Даніелян.