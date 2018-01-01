В ЄС набрав чинності новий кодекс поведінки для єврочиновників

Комісари ЄС повинні будуть декларувати інвестиції в розмірі понад €10 тисяч

В Європейському Союзі набрав чинності новий кодекс поведінки для єврочиновників, який передбачає запобігання конфлікту інтересів, посилення прозорості та підзвітності. Кодекс узгоджений з Європарламентом і буде застосовуватися до всіх нинішніх членів Єврокомісії, мандат якої закінчується в 2019 році. Тепер членам Єврокомісії після звільнення з



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Комісари ЄС повинні будуть декларувати інвестиції в розмірі понад €10 тисяч

В Європейському Союзі набрав чинності новий кодекс поведінки для єврочиновників, який передбачає запобігання конфлікту інтересів, посилення прозорості та підзвітності.

Кодекс узгоджений з Європарламентом і буде застосовуватися до всіх нинішніх членів Єврокомісії, мандат якої закінчується в 2019 році.

Тепер членам Єврокомісії після звільнення з цієї посади доведеться зачекати не півтора, а два роки, перш ніж працевлаштуватися на високооплачувану роботу в приватних корпораціях. Для голови Єврокомісії цей період триватиме три роки.

Комісари ЄС повинні будуть декларувати інвестиції в розмірі понад €10 тисяч незалежно від можливості конфлікту інтересів.

Крім того, створюється незалежний комітет з етики, який має підвищений статус, для посилення контролю і вироблення рекомендацій з етичних стандартів.

Очікується, що 7 лютого Європарламент затвердить нові положення, що дозволяють комісарам ЄС брати участь у виборах в цю асамблею без «відпускної» паузи. Також у кінці лютого 2018 року Єврокомісія вперше опублікує відомості про всі витрати на відрядження своїх членів.