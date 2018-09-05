В ЄС узаконять видалення екстремістського контенту із соцмереж



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Відповідний законопроект буде готовий до кінця місяця

Європейська комісія планує внести на розгляд законопроект, який зобов’яже такі компанії як Google, Facebook, Twitter та інші, видаляти контент екстремістського характеру, а також співпрацювати із правоохоронними органами по цьому питанню.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

До цього в березні Єврокомісія давала три місяці соціальним мережам, щоб ті могли продемонструвати здатність протидіяти екстремістському контенту.

Нова законодавча ініціатива передбачає те, що соціальні мережі повинні будуть видалити відповідний контент через годину після сповіщення.

Комісар ЄС із питань юстиції Вера Юрова заявила про те, що законодавство щодо протидії ксенофобії буде і далі мати добровільний характер. Проте в випадку поширення інформації, яка спрямована на здійснення терористичних актів, такий контент має відразу видалятися.

Загалом же законопроект про видалення екстремістського контенту, за словами Єврокомісара, буде готовий до кінця вересня.

Раніше повідомлялося, що компанія Facebook внесе зміни до своєї рекламної платформи для зупинки діяльності сторонніх рекламодавців у США.