В Кабміні хочуть, аби частка місцевих бюджетів у державному складала не менше 51%



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ФОТО: Zik Уряд прогнозує збільшення частки місцевих бюджетів у Державному бюджеті

Віце-прем'єр Зубко похвалився: доходи місцевих бюджетів зросли у 3,4 рази

У 2019 році частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті країни має скласти 51%. Про це на засіданні Координаційної Ради донорів з питань децентралізації заявив віце-прем'єр-міністр - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, передає «Інтерфакс Україна».

«У 2019 частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті країни має складати 51%. Ми зберігаємо цю тенденцію» - цитує слова Геннадія Зубка прес-служба віце-прем'єр-міністра України.

«Завдяки бюджетної децентралізації власні доходи місцевих бюджетів усіх рівнів зросли в 3,4 рази - з 68,6 млрд грн в 2014 році до 231 млрд гривень в 2018 році. Згідно поданого до парламенту проекту бюджету-2019 доходи місцевих бюджетів наступного року виростуть до 291,1 млрд гривень. Також ми зберегли всі напрямки державної підтримки розвитку громад та регіонального розвитку. З урахуванням всіх консолідованих фінансів ресурс місцевих бюджетів прогнозовано складе близько 652 млрд гривень», - підкреслив пан Зубко.

Віце-прем'єр-міністр підкреслив, що істотними новаціями місцевих бюджетів на наступний рік стануть надходження податку з доходів фізичних осіб (ПДФО) від доходів за здачу фізичними особами в оренду земельних ділянок або паїв податковим агентом; зарахування 5% рентної плати за видобуток корисних копалин загальнодержавного значення; збереження зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів тощо.

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