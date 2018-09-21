Як витратити трильйон? У парламенті презентували державний бюджет-2019

Найбільшим викликом для держбюджету, який презентували виконувач обов’язків міністра фінансів Оксана Маркарова та прем'єр Володимир Гройсман, є обслуговування боргу

У 2019-му ми виходимо на пікові виплати державного боргу

Сьогодні Верховна Рада прийняла до розгляду затверджений урядом проект бюджету на 2019 рік.

У Кабінеті міністрів передбачають надходження зведеного бюджету (з урахуванням місцевих) в наступному році на рівні майже 1,3 трлн грн, що на 130 млрд гривень більше, ніж у 2018 році. Очікується, що доходи суто держбюджету сягнуть 1,008 трлн грн при запланованих витратах в 1,094 трлн.

Зростання ВВП планується на рівні 3%, а інфляція – 7,4%.

Проект державного бюджету України на 2019 рік складений на прогнозному курсі 29,4 гривні за долар на кінець 2019 року.

Найбільший виклик - борг України, стверджує виконувач обов’язків міністра фінансів Оксана Маркарова, яка презентувала проект у Верховній Раді. Загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 2019 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 417,4 млрд грн, з яких 57,3% або 239,2 млрд грн – виплати за внутрішнім боргом та 42,7% або 178,2 млрд грн за зовнішнім боргом.

Погашення держборгу наступного року планується в сумі 272,3 млрд грн, зокрема зовнішнього - 121,8 млрд грн. Ще 145,2 млрд грн буде спрямовано на обслуговування держборгу, з них зовнішнього - 56,44 млрд грн.

«У 2019-му ми повертаємося до пікових навантажень з обслуговування боргу, і вони повністю забезпечені в нашому бюджеті. Саме тому, що це великий ризик для подальших бюджетів, ми прийняли на Кабінеті міністрів стратегію управління боргом, і за три роки зменшимо відсоток боргу до ВВП до 49%», - пояснила Маркарова.

Пріоритетом бюджету на 2019 рік в. о. міністра фінансів Оксана Маркарова назвала фіскальну консолідацію – зменшення дефіциту бюджету. «Протягом чотирьох років дефіцит держбюджету скорочується, і на 2019 рік ми ставимо чіткий пріоритет – не перевищувати 2,28%, не перевищувати 90 мільярдів гривень», - сказала вона.

За даними очільниці Мінфіну, за вісім місяців 2018 року державний бюджет виконаний майже на 99%.

На що витратять трильйон

У держбюджеті на наступний рік закладено видатки на запровадження важливих реформ: медичної, освітньої та децентралізації, а також на будівництво доріг.

Головні пріоритети державного бюджету на 2019 рік: видатки на оборону, охорону здоров’я, освіту і соціальну сферу.

На сферу оборони у проекті бюджету на 2019 рік закладено 209,7 млрд грн, що на 31,7 млрд грн більше, ніж у минулому році. Відповідно до закону «Про національну безпеку», обсяги фінансування оборонного сектору мають складати щонайменше 5% від ВВП країни на рік.

В уряді обіцяють, що грошове забезпечення військових зросте на 30%. Мінімальна зарплата рядового військовослужбовця становитиме 10 тис грн, а рядового поліції та ДСНС - 9 тис грн. На розвиток зброї і техніки закладено 28,9 млрд грн.

На сферу охорони здоров’я планують в наступному році збільшити видатки на 11,9 млрд грн, розповіла Маркарова. Загалом у бюджеті передбачено 128,3 млрд грн на медицину.

«Кабмін у бюджеті підтримує не тільки первинну ланку, а й запроваджує пілотний проект для медичних гарантій для вторинної - амбулаторно-поліклінічної, спеціалізованої – ланки», - пояснила Маркарова.

На освіту, згідно з проектом бюджету-2019, видатки збільшаться на 28,3 млрд грн - до 242,6 млрд грн. «Це одна з найважливіших реформ, яка знайшла відображення в бюджеті. Ми змінили фокус бюджетного планування від утримання, до безпосереднього фінансування послуг. На підтримку нової української школи закладено 1,3 млрд грн. Збільшаться також видатки на інклюзивну освіту», - додала в.о. міністра фінансів.

Що стосується соціальної сфери, то видатки бюджету на неї мають скласти 301,8 млрд грн.

Зокрема, у пенсійний фонд в бюджеті закладено 166,5 млрд. Ця сума дозволить провести індексацію пенсій з 1 березня і профінансувати повністю пенсії військовослужбовцям.

Кабінет міністрів обіцяє забезпечити субсидіями ті категорії громадян, які мають на це право. Всього субвенція на виплату соціальних допомог становитиме 63 млрд грн.

З 1 січня планується збільшити мінімальну заробітну плату до 4173 грн.

На фінансування культури передбачено 5,4 млрд грн, з яких 1 млрд — на виробництво нових кінострічок.

На будівництво доріг в 2019 році витратять безпрецедентну суму коштів з держбюджету – 55,1 млрд грн, а разом із коштами спонсорів ця сума сягне 56 млрд грн. Для порівняння, у 2018 році на будівництво доріг було витрачено з бюджету 47,7 млрд грн, а у 2016 році всього лише 18,3 млрд грн.

На агросектор, а саме на розвиток тваринництва, підтримку садівництва і здешевлення кредитів для малого сільськогосподарського бізнесу, видатки становитимуть 7,9 млрд грн.

Бюджетом передбачено запровадження програми дотацій сільськогосподарським підприємствам. Зокрема, 1,38 млрд грн - на компенсацію придбання сільськогосподарської техніки.

У Кабміні зазначають, що з 2016 року видатки на АПК з держбюджету зросли на 7,6 млрд грн.

Хоча децентралізація дала змогу збільшити місцеві бюджети, все ж 9,1 млрд грн у бюджеті на 2019 рік планують спрямувати на фонд регіонального розвитку, і ще 1,9 млрд грн становитиме додаткова субвенція на підтримку об’єднаних територіальних громад.

Голова Комітету з питань бюджету Андрій Павелко закликав народних депутатів подавати пропозиції змін до бюджету не пізніше 1 жовтня.

Яна Степанковська, «Главком»