В Кабо-Верде на судні загинули моряки з України: причини не встановлені

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МЗС з’ясовує обставини загибелі українських моряків судна Atlantic Harmony

Міністерство закордонних справ України з'ясовує обставини загибелі українських моряків з екіпажу турецького судна Atlantic Harmony.

Про це повідомив глава Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, передає «УНІАН».

За його словами, МЗС встановило контакт зі судновласником. Кирилич наголосив, що це питання «перебуває на контролі МЗС».

Раніше з’явилася інформація, що на борту судна у державі Кабо Верде, що в Атлантичному океані неподалік узбережжя Африки, загинули двоє українських моряків. Корабель належить турецькій компанії і йшов під прапором Гонконгу.

Згідно з даними на оприлюдненому відео, судно Atlantic Harmony нібито арештоване та перебуває у Мексиці.

Причини смерті моряків не відомі.