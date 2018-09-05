В Кабулі внаслідок двох атак смертників загинули 20 людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: АР

Перший вибух стався в клубі боротьби «Моалем», де смертник підірвав вибухівку, стоячи серед спортсменів

В результаті двох вибухів у спортивному залі для боротьби в Кабулі загинули щонайменше 20 людей.

Про це повідомляє Reuters.

Крім того, 70 людей отримали поранення.

Жодна з терористичних організацій поки не взяла на себе відповідальність за вибух.

Вибух стався приблизно о 6 вечора в клубі боротьби «Моалем». Смертник підірвав вибухівку, стоячи серед спортсменів у спортклубі.

Через деякий час стався другий вибух, який вже був спрямований проти членів сил безпеки, які прибули на місце інциденту. Смертник підірвав себе серед поліцейських і представників місцевої влади біля будівлі спортклубу.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що 12 осіб загинули внаслідок падіння вертольоту на півночі Афганістану у неділю, 2 вересня.

Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель двох громадян України під час аварії вертольота в Афганістані.

Джерело: Європейська правда