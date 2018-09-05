В Кабулі внаслідок двох атак смертників загинули 20 людей
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Перший вибух стався в клубі боротьби «Моалем», де смертник підірвав вибухівку, стоячи серед спортсменів
В результаті двох вибухів у спортивному залі для боротьби в Кабулі загинули щонайменше 20 людей.
Про це повідомляє Reuters.
Крім того, 70 людей отримали поранення.
Жодна з терористичних організацій поки не взяла на себе відповідальність за вибух.
Вибух стався приблизно о 6 вечора в клубі боротьби «Моалем». Смертник підірвав вибухівку, стоячи серед спортсменів у спортклубі.
Через деякий час стався другий вибух, який вже був спрямований проти членів сил безпеки, які прибули на місце інциденту. Смертник підірвав себе серед поліцейських і представників місцевої влади біля будівлі спортклубу.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що 12 осіб загинули внаслідок падіння вертольоту на півночі Афганістану у неділю, 2 вересня.
Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель двох громадян України під час аварії вертольота в Афганістані.
Джерело: Європейська правда