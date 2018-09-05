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    В Кабулі внаслідок двох атак смертників загинули 20 людей

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    В Кабулі внаслідок двох атак смертників загинули 20 людей
    Фото: АР

    Перший вибух стався в клубі боротьби «Моалем», де смертник підірвав вибухівку, стоячи серед спортсменів

    В результаті двох вибухів у спортивному залі для боротьби в Кабулі загинули щонайменше 20 людей.

    Про це повідомляє Reuters.

    Крім того, 70 людей отримали поранення.

    Жодна з терористичних організацій поки не взяла на себе відповідальність за вибух.

    Вибух стався приблизно о 6 вечора в клубі боротьби «Моалем». Смертник підірвав вибухівку, стоячи серед спортсменів у спортклубі.

    Через деякий час стався другий вибух, який вже був спрямований проти членів сил безпеки, які прибули на місце інциденту. Смертник підірвав себе серед поліцейських і представників місцевої влади біля будівлі спортклубу.

    Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що 12 осіб загинули внаслідок падіння вертольоту на півночі Афганістану у неділю, 2 вересня.

    Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель двох громадян України під час аварії вертольота в Афганістані.

    Джерело: Європейська правда

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