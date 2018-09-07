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    В Канаді урочисто відкриють нове Генконсульство України

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    <span>Едмонтон, столиця канадської провінції Альберта</span> - В Канаді урочисто відкриють нове Генконсульство України
    Едмонтон, столиця канадської провінції Альберта

    Урочистості почнуться з підняття прапора України біля Парламенту провінції о 13:00 (22:00 за київським часом)

    У п’ятницю в канадському місті Едмонтон урочисто відкриють нове Генеральне консульство України. Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

    «На сьогодні, 7 вересня, запланована церемонія відкриття Генерального Консульства України в Едмонтоні – столиці канадської провінції Альберта», - повідомив посол.

    За його словами, окрім нього самого в урочистостях візьмуть участь Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, міністр науки Канади Кірсті Данкан, лейтенант-губернатор Альберти Лоїс Мітчелл, прем’єр провінції Рейчел Нотлі, лідери української громади.

    Межі консульського округу установи охоплюватимуть всю Західну Канаду (провінції Британська Колумбія, Альберта, Саскачеван, Юкон та Північно-Західні території).

    Урочистості почнуться з підняття прапора України біля Парламенту провінції о 13:00 (22:00 за київським часом).

     

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