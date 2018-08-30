В Канаді відкриють ще одне українське консульство



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На сьогодні в Канаді діє українське консульство, яке розташоване в Торонто

Україна відкриє Генеральне консульство в канадському Едмонтоні. Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

«7 вересня ми плануємо прийняти першого громадянина України в Едмонтоні, й цим розпочати роботу українського Генерального консульства в провінції Альберта», - сказав Шевченко, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

За словами посла, таким чином буде забезпечено присутність України в західній частині Канади.

«Захід Канади - це, можна сказати, український край: 15% українців налічується в Манітобі, 14% у Саскачевані, 13% в Альберті. Ми говоримо про сотні тисяч канадців українського походження, тому дуже важливо, щоб вони бачили українську присутність... Якщо ви живете у Ванкувері або в Калгарі, то щоб дістатися нашого консульства в Торонто, знадобляться сотні, а то й тисячі доларів, а також кілька днів часу», - пояснив Шевченко.

Посол висловив сподівання, що відкриття консульства буде важливим і для налагодження контактів із бізнесом.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, яка планувала відвідати Україну 28-29 серпня, скасувала свій візит через термінові переговори.