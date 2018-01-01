В Карпатах сьогодні може зійти лавина

У горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека 3 рівня

Рятувальники попереджають про високий рівень лавинної небезпеки у горах Івано-Франківської області. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій. У відомстві зазначили, що, за даними Укргідрометцентру, у зв’язку зі снігопадами, у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека 3



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У горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека 3 рівня

Рятувальники попереджають про високий рівень лавинної небезпеки у горах Івано-Франківської області.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У відомстві зазначили, що, за даними Укргідрометцентру, у зв’язку зі снігопадами, у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека 3 рівня.

Зазначимо, відповідно до прогнозів синоптиків, сьогодні у більшості областей очікуються опади, переважно сніг, на півдні пройде мокрий сніг і дощ.

Крім того, 15 лютого о 20.55 за Києвом відбудеться часткове сонячне затемнення – його диск сховається наполовину.

Спостерігати це унікальне явище можна з Антарктиди, а також з Бразилії, Чилі, Аргентини, Уругваю і Парагваю.

Максимальну фазу затемнення прогнозують на 22.51 за Києвом.