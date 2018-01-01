Сонячне затемнення 15 лютого: що варто зробити, щоб рік був вдалим

2018 рік тільки почався, а затемнення слідують один за одним

15 лютого о 20.55 за Києвом відбудеться часткове сонячне затемнення – його диск сховається наполовину. Спостерігати це унікальне явище можна з Антарктиди, а також з Бразилії, Чилі, Аргентини, Уругваю і Парагваю. Максимальну фазу затемнення прогнозують на 22.51 за Києвом. Хоча українці його не побачить, проте відчують його вплив, зважаючи



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2018 рік тільки почався, а затемнення слідують один за одним

15 лютого о 20.55 за Києвом відбудеться часткове сонячне затемнення – його диск сховається наполовину.

Спостерігати це унікальне явище можна з Антарктиди, а також з Бразилії, Чилі, Аргентини, Уругваю і Парагваю.

Максимальну фазу затемнення прогнозують на 22.51 за Києвом.

Хоча українці його не побачить, проте відчують його вплив, зважаючи на те, що 15 лютого також очікуються магнітні бурі.

Тому людям із серцево-судинними патологіями і гіпертонією варто поберегти своє здоров’я. Фізичні навантаження краще перенести на інший день.

Абсолютно здорові люди у день затемнення можуть відчувати занепад сил і сильний головний біль.

Вважається, що ці дні особливі, наділені певною енергетичною силою. У день сонячного затемнення символічно відсікається старе життя і починається його новий період.

Та енергетика, з якою ми проживемо цей день, що своїми думками, діями, емоціями ми будемо випромінювати, ту і отримаємо у відповідь від Всесвіту в найближчі кілька місяців. Давайте використаємо енергію сонячного затемнення для свого блага.

Що не можна робити в день сонячного затемнення

У цей день потрібно особливо постаратися стежити за своїм настроєм, словами і емоціями. Остерігайтеся гострих і образливих слів, йдіть від конфліктних ситуацій в сім’ї і на роботі, не гнівайтеся і не бажайте зла іншим, не починайте і не підтримуйте сварки, інакше конфлікти будуть мати тривале продовження, а відновити добрі відносини буде непросто.

15 лютого несприятливий день для прийняття життєво важливих рішень: великі покупки, продаж машини, придбання квартири, зміна роботи, переїзди, підписання нових контрактів, оформлення цінних паперів і т. д. Краще відкласти на кілька днів після сонячного затемнення, в ідеалі – на два тижні.

Як поводити себе в день сонячного затемнення

Бажано провести цей день в гармонії з собою і навколишнім світом: думками і настроєм притягувати позитив, думати і мріяти про хороше, образно представляти себе в найближчому майбутньому, ставити цілі, яких хочете досягти.

Звертайте увагу на нові зв’язки і знайомства, люди, які вперше прийшли у ваше життя в цей день або старі знайомі, з якими ви не бачилися багато років, не випадково з’явилися на вашому шляху (це стосується не тільки дня сонячного затемнення, а й усього періоду коридору затемнень). Це кармічні знайомства і зустрічі, які принесуть зміни на краще в ваше життя.

Ритуал на виконання бажань

Уявіть собі, яким би ви хотіли себе бачити і запишіть це на папері. Формулювати бажання потрібно так, як ніби дія вже відбулася. Наприклад: я успішний, я багатий, я красивий, я здоровий, я коханий, я популярний і т. д.

Придумайте свій образ «Я з майбутнього». Наприклад, ви в колі сім’ї, діти, великий затишний заміський будинок. Сміливо фантазуйте на цю тему, представляючи свій образ в найдрібніших деталях і подробицях, візуалізуйте себе-мрію. І пам’ятайте: мрії збуваються, а сонячне затемнення – найкращий провідник для наших заповітних бажань!