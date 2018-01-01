В Китаї готуються до перестановок у владі

Компартія Китаю вибудує нову вертикаль управління зовнішньою політикою

У рамках проведення в КНР сесії Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) китайське керівництво планує провести низку перестановок. Особливо це стосується сфери відповідальних за зовнішню політику. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Так Ван Цішань, який до цього керував антикорупційною кампанією, може стати



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Ван Цішань може стати віце-президентом КНР і буде відповідати за міжнародні відносини та взаємодію із США

Компартія Китаю вибудує нову вертикаль управління зовнішньою політикою

У рамках проведення в КНР сесії Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) китайське керівництво планує провести низку перестановок. Особливо це стосується сфери відповідальних за зовнішню політику. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Так Ван Цішань, який до цього керував антикорупційною кампанією, може стати віце-президентом КНР і буде відповідати за міжнародні відносини та взаємодію із США. Нинішній очільник МЗС Ван І може стати державним радником замість Яна Цзечи, який із жовтня 2017 року перебуває в Політбюро Компартії Китаю.

Сам Ян Цзечи може стати віце-прем’єром державної ради, який буде відповідальний за зовнішню політику або заступником керівника ВЗНП. При цьому Ван І може зберегти посаду очільника МЗС. Проте не виключено, що Сун Тао, який очолює відділ міжнародного співробітництва КПК, займе посаду керівника дипломатичного відомства.

Внаслідок цих перестановок головним в ієрархії відповідальних за зовнішню політику буде Ван Цішань, потім Ян Цзечи, а далі Ван І.