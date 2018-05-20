В Конго – новий спалах вірусу Ебола: вже 26 жертв

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Кількість підтверджених випадків інфікування вірусом Ебола в Демократичній Республіці Конго зросла

Через новий спалах вірусу Ебола в Демократичній Республіці Конго померло вже 26 осіб. Про це в ніч на неділю, 20 травня, повідомили в міністерстві охорони здоров'я африканської країни.

Також у відомстві поінформували про виявлення ще чотирьох нових підтверджених випадків небезпечного захворювання в розташованому на північному заході країни місті Ібоко. Таким чином загальна кількість підтверджених інфікованих досягла 21. Крім того, ще в 21 випадку є досить висока ймовірність вірусу, а ще чотири випадки - під питанням, наголошують у відомстві, передає інформагенція dpa.

Чотири випадки захворювання виявлено у місті-мільйоннику Мбандака. З огляду на розвинену інфраструктуру та річку, що протікає містом, є висока загроза швидкого поширення захворювання в інші регіони, застерігають у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Тим часом влада оголосила про початок кампанії вакцинації проти небезпечного захворювання. Кампанія має розпочатися 21 травня. Напередодні до міста Мбандака доставили 4000 доз вакцини, передає інформагенція Reuters.

Це вже дев'ятий спалах лихоманки Ебола в ДР Конго. Останній був зафіксований торік. Два роки тому в Західній Африці завершився найгірший спалах цієї хвороби відтоді, як вірус було виявлено в 1970-х роках. Упродовж 2014-2015 років у таких країнах, як Гвінея, Сьєрра-Леоне та Ліберія, від вірусу Ебола загинуло понад 11,3 тисячі осіб, ще 28,6 тисячі були інфіковані.

5 квітня 2018 року міністерство охорони здоров'я цієї країни повідомило ВООЗ про початок нового, дев'ятого спалаху цієї хвороби. У померлого підтверджено наявність вірусу Ебола.

Вірус викликає гостру вірусну висококонтагіозну природно-осередкову хворобу, яка характеризується частим тяжким перебігом, високою летальністю, вираженою інтоксикацією, зневодненням, ураженням кровоносних судин багатьох органів з розвитком тяжкого геморагічного синдрому.

Джерело: Deutsche Welle