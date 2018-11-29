В Краснодарі невідомий відкрив стрілянину по бійцях Росгвардії



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Напад стався біля об'єкту, що охороняється, де перебувала машина позавідомчої охорони

В результаті стрілянини, яку відкрив невідомий, в Краснодарі (РФ) отримали поранення два співробітника Росгвардії.

Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на інформоване джерело.

«Біля об'єкту, що охороняється, перебувала машина позавідомчої охорони, до якої підійшов невідомий і відкрив стрілянину по співробітникам, які там знаходилися. Вони відкрили у відповідь вогонь, нападник був знищений», - розповів співрозмовник.

За його словами, один із травмованих отримав поранення в руку, другий - дотичне поранення голови. Їх життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, у Дагестані чемпіона світу з рукопашного бою підозрюють у вбивстві співробітника Росгвардії під час бійки.