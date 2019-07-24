В Криму комуністи повернули бюст Леніна в Нікітський ботсад



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Замість бюсту Леніна біля басейну в ботсаду зараз стоїть скульптура Флори, її перенесуть в інше місце

Одним із ініціаторів повернення бюсту Леніна на місце богині Флори був голова ялтинського відділення КПРФ, депутат ялтинської міськради Іван Павличенко

В Нікітському ботанічному саду в окупованому Росією Криму бронзову статую богині Флори замінять на мармуровий бюст Леніна. Керівництво ботсаду має виконати відповідне рішення кримського «суду», який постановив повернути на місце пам'ятник «вождю пролетаріату».

Про це розповів Крим.Реалії заступник директора Нікітського ботанічного саду Андрій Паштетський.

За його словами, скульптуру Флори подарували на 200-річний ювілей Нікітського ботанічного саду у 2012 році.

«Тоді її встановили на честь двохсотріччя саду, приїжджали всі керівники України і Автономної Республіки Крим… Але вчена рада тоді забула викреслити з реєстру пам'яток культурної спадщини бюст Леніна. А з приходом Росії 2014 року всі дані реєстру передали в тому ж вигляді, і вийшло, що сад самовільно демонтував пам'ятник культурної спадщини», - повідомив Паштетський.

При цьому він зауважив, що бюст Леніна тоді «нікуди не викинули, він стоїть у 200 метрах від скульптури Флори у будівлі музею саду, поруч із бюстом Молотову, який із 1937 року займав місце, куди 1957 року встановили Леніна».

«Апеляційний суд залишив у силі перше рішення суду, тому ми не можемо не виконувати його вимоги. Зрозуміло, що нам доведеться понести певні витрати – пам'ятник Флорі бронзовий, а бюст Леніна – мармуровий. Важать вони чимало, плюс, до постаменту немає під'їзду для будівельної техніки. У скільки нам обійдеться відновлення «історичної справедливості», я поки навіть не можу сказати», – пояснив Паштетський.

За його словами, статую Флори встановлять в іншому місці ботсаду.

Зазначається, що одним із ініціаторів повернення бюсту Леніна на місце богині був голова ялтинського відділення КПРФ, депутат ялтинської міськради Іван Павличенко. Рішення суду про повернення Леніна він сприйняв як перемогу своєї партії.