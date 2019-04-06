В Криму окупанти блокують «Главком» та ще 11 інформаційних сайтів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

12 сайтів блокують всі 10кримських провайдерів: «Главком» потрапив у цей список

Провайдери в Криму повністю блокують 12 українських інформаційних сайтів

Десять кримських провайдерів повністю блокують 12 українських інформаційних сайтів і 2 соціальні мережі. Про це повідомляє прес-служба Кримської правозахисної групи.

Відзначається, що ще 28 сайтів заблоковано частково. Моніторинг десяти різних провайдерів у дев'яти кримських населених пунктах правозахисники провели в лютому-березні 2019 року.

Моніторинг показав, що 12 сайтів блокують всі 10 провайдерів: «Главком», «Чорноморська телерадіокомпанія», «Цензор.нет», «Слід.нет», «5 канал», «15 хвилин», «Фокус», «Депо», «Українська правда», «РБК-Україна», «Укрінформ», «Uainfo». Окрім того, всі десять провайдерів повністю блокують доступ до соціальних мереж «Лінкедін» і «Телеграм».

Сайти «Головне» і «Громадське радіо» блокують 9 із 10 провайдерів.

Правозахисники відзначають, що блокування українських ЗМІ в Криму, поєднані з розпалюванням ненависті до українців, дають можливість більш ефективно впливати на свідомість молодих людей призовного віку.

«При цьому мілітаризація свідомості, розпалювання ненависті і блокування альтернативних джерел інформації використовуються РФ для вчинення військового злочину - призову жителів Криму в армію держави-окупанта, а також для пропаганди добровільного вступу в армію окупуючої держави», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що необґрунтоване обмеження доступу до інформації є грубим порушенням фундаментальних прав людини.