В листопаді збільшилася активність корпоративних позичальників РФ



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Активізації на ринку сприяла відсутність ризиків запровадження нових санкцій США

Протягом листопада російські корпоративні структури випустили єврооблігацій на суму, еквівалентну 1,6 млрд. доларів. Мова йде про компанії «Газпром» і «Русгидро». Тим самим листопад став найуспішнішим для російських корпоративних позичальників із січня, коли було розміщено цінних паперів на 2,2 млрд доларів.

Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ», посилаючись на дані компанії Cbonds.

Також Мінфін РФ розмістив суверенні єврооблігації на 1 млрд євро, при цьому зменшуючи кількість розміщень облігацій федерального займу всередині країни протягом осені. Всі розміщення були проведені в євро і юанях, а не в доларах. Такому розвитку подій сприяло покращення ринкової кон’юнктури. Міжнародні і російські інвестори позитивно відреагували на новину агентства Bloomberg в середині листопада про те, що Конгрес до кінця року не встигне розглянути нові законопроекти щодо посилення санкційного тиску на РФ.

Також протягом минулого місяця збільшилася активність і на внутрішньому ринку запозичень в РФ. Корпоративні позичальники розмістили цінних паперів на 480 млрд рублів або на 80% більше, ніж за відповідний період 2017 року. Мінфін РФ розмістив облігацій федерального займу (ОФЗ) на 51,2 млрд рублів або на 40% більше, ніж в жовтні. Хоча показники по ОФЗ за листопад 2018 року в два рази менші, ніж показники по запозиченням Мінфіну на цей же період 2017 року. Такій активності на ринку внутрішніх російських боргових зобов’язань сприяли коливання цін на ринку нафти.

В грудні очікується посилення активності на внутрішньому ринку боргових зобов’язань РФ. Цьому сприятиме домовленість між Москвою і Ер-Ріядом щодо зменшення видобування нафти, що стабілізує ціни на ринку, а також домовленість між США і КНР щодо призупинення подальшого загострення торгівельної війни. Учасники ринку боргових зобов’язань також очікують засідання Центробанку РФ 14 грудня щодо ставки рефінансування. Проте на зовнішньому ринку зобов’язань в РФ цього місяця очікується зменшення активності порівняно із листопадом.