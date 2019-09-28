В «ЛНР» стався вибух: поранено п’ятеро дітей



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П’ятеро неповнолітніх дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості в результаті вибуху гранати зі схрону

У Перевальському районі на окупованій території Луганської області в результаті вибуху гранати постраждали діти.

Про це повідомляє Telegram-канал Inside Donetsk.

Як уточнюється, п’ятеро неповнолітніх дітей (від 7 до 13 років) отримали поранення різного ступеня тяжкості в результаті вибуху гранати зі схрону, виявленого ними в селищі Червона Зоря.

«Гуляючи біля лісового масиву неподалік від житлових будинків в селі Червона Зоря Перевальського району, діти виявили схованку з боєприпасами», – повідомило командування окупантів.

Постраждалі госпіталізовані в Луганську.