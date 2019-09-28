В «ЛНР» стався вибух: поранено п’ятеро дітей
П’ятеро неповнолітніх дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості в результаті вибуху гранати зі схронуУ Перевальському районі на окупованій території Луганської області в результаті вибуху гранати постраждали діти.
Про це повідомляє Telegram-канал Inside Donetsk.
Як уточнюється, п’ятеро неповнолітніх дітей (від 7 до 13 років) отримали поранення різного ступеня тяжкості в результаті вибуху гранати зі схрону, виявленого ними в селищі Червона Зоря.
«Гуляючи біля лісового масиву неподалік від житлових будинків в селі Червона Зоря Перевальського району, діти виявили схованку з боєприпасами», – повідомило командування окупантів.
Постраждалі госпіталізовані в Луганську.