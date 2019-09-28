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    В «ЛНР» стався вибух: поранено п’ятеро дітей

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    В «ЛНР» стався вибух: поранено п’ятеро дітей

    П’ятеро неповнолітніх дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості в результаті вибуху гранати зі схрону

    У Перевальському районі на окупованій території Луганської області в результаті вибуху гранати постраждали діти.

    Про це повідомляє Telegram-канал Inside Donetsk.

    Як уточнюється, п’ятеро неповнолітніх дітей (від 7 до 13 років) отримали поранення різного ступеня тяжкості в результаті вибуху гранати зі схрону, виявленого ними в селищі Червона Зоря.

    «Гуляючи біля лісового масиву неподалік від житлових будинків в селі Червона Зоря Перевальського району, діти виявили схованку з боєприпасами», – повідомило командування окупантів.

    Постраждалі госпіталізовані в Луганську. 

    вибух ЛНР діти
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